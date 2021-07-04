Vargeloğlu: “Türkiye, tarım ve hayvancılık ile kalkınacak”

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve İl Teşkilatından Av. Halil Afşar ve Cihad Eker, Genel Başkan Ali Babacan’ın açıkladığı tarım eylem planını İskilip ve köylerinde anlattı. Çalışma kapsamında İskilip ve köylerine ziyaretler düzenleyen DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, halkla bir araya geldi ve eylem planını hakkında açıklamalarda bulundu.

Orhan Vargeloğlu “Türkiye’de ilk kez bir muhalefet partisi iktidarının ilk 90 ve 360 gününde izleyeceği yol haritasını, tüm aşamaları ve bütçelendirmesi ile kamuoyuna açıklıyor. Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak. Tarımda kendine yeten ve ihracatçı bir Türkiye. Gübre maliyetinin yarısını destek olarak vereceğiz. Tarım liselerini açacağız. Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini en az üç katına çıkaracağız. Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye varan destek vereceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

