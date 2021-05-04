Vargeloğlu; “Gazeteciler toplumun gözü ve kulağı”

Birleşmiş Milletler tarafından 1991 yılında alınan kararla 03 Mayıs gününün “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul edildiğini hatırlatan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, bu tarihten itibaren her yıl 03 Mayıs gününün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

“Gazeteciler, gece-gündüz, tatil-bayram demeden çalışan, büyük bir özveri ve emek harcayarak, toplumu aydınlatmak için adeta bütün zamanını işine adarlar” diyerek tüm basın çalışanlarının gününü yayınladığı mesajla kutlayan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi;

“Hiçbir tesir altında kalmayan hür bir basın; insan haklarının önemli güvencelerinden olup, aynı zamanda demokratik ve çağdaş toplumların en önemli denetleyici kurumlarından biridir. Basının hem özgür, hem de tarafsızlığı; bireyin ve toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygularını ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunur.

Hukuka, meslek ahlak ve ilkelerine uygun olarak tarafsız bir biçimde kullanılmasını temenni ettiğim basın özgürlüğünün, sonsuza kadar sürmesi dileğiyle; “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü” kutlar, değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dilerim”

(Haber Merkezi)

