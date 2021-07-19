Vargeloğlu: “Bayram barış ve huzur getirsin”

Paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu: “Bilindiği üzere bayramlar; birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. İnsanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılmasına vesiledir” dedi.

Kurban Bayramı’nın insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Orhan Vargeloğlu, “Bu duygularla, halkımızın, mübarek Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

