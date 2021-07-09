Vargeloğlu, Babacan’dan Çorumlulara selam getirdi

DEVA Partisi’nin Samsun Bafra İlçe ve Sinop Gerze İlçe kongrelerine katılan İl Başkanı Vargeloğlu ve beraberindeki heyet Genel Başkan Ali Babacan ile de görüşme imkanı buldu.

DEVA Partisi Çorum İl Teşkilat İşleri Başkanı Av. Halil Afşar ve İl Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker’in de yer aldığı kongrelerde Genel Başkan Ali Babacan ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı - Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Genel Başkan Yardımcısı - Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile de görüşme imkanı bulan Orhan Vargeloğlu, Çorum’daki saha ve teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Görüşme ile ilgili bilgi veren Orhan Vargeloğlu: “Kongrelerimizde gördük ki halkımız Adalet ve Kalkınma Partisi’nin son yıllardaki kötü yönetiminden bıkmış, usanmış yorulmuş ve değişim istiyor. Halkımız DEVA arıyor ve DEVA Partimizi çok istiyor” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

