Varank, OSB’de sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
Güncel 20.03.2022, 18:12
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorum OSB’de bulunan bazı firmaları ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, ayakkabı imalatı yapan Greyder firmasını, Alapala Makina’yı, Ece Holding’i ve Ahlatcı Metal Rafineri’yi ziyaret etti.
Bakan Varank'ın Çorum programı kapsamında gerçekleşen sanayi kuruluşu ziyaretlerine Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve beraberindeki geniş katılımlı heyet eşlik etti.
(Haber Merkezi)
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