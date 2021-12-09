Varank, muhalefete Çorum örneği ile cevap verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı bütçesine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kurumlara ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

Muhalefetin bakanlığa yönelik eleştirilerine Çorum sanayicisine verilen destekleri örnek göstererek karşılık veren Varank, Kılıçdaroğlu’nun ‘Sabahleyin bir fabrikayı gezdik, dünyada 2. büyük fabrika. Bunu yapan Çorum ve Çorumlular. Dolasıyla Çorumlulara ve Çorum’a şükran borçluyuz. Böyle bir onur, böyle bir büyüklüğü Türkiye’ye kazandırdığı için’ sözlerini hatırlatarak, “Bu övgülerin sahibi kim biliyor musunuz? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Peki, bu övgüleri hangi firma için söylüyor? Bakanlığımızın; Teknopark muafiyetlerinden, yatırım teşviklerinden, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi desteklerinden faydalanan KOSGEB’le, TÜBİTAK’la Ar-Ge Projeleri yürüten ve bu destekler için Bakanlığımıza müteşekkir olduğunu her fırsatta ifade eden bir değirmen makinası üreticisi için. Aynı Kılıçdaroğlu daha iki gün önce bu kürsüye çıkıp ‘Bu bütçede sanayiciye destek yok’ diyordu. Kılıçdaroğlu zannediyor ki bu işler öyle kendi kendine oluyor” dedi. (İHA)

