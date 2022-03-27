Varank: “Çorum’da devasa yatırımların açılışını yaptık”

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılış programına katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, burada Bahçe Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan evlerin anahtar teslim törenine katıldı.

Ülkenin dört bir yanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek ülkemizin son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Varank; “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, şehirlerimizin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımlar yapıyoruz. Hamdolsun, bu yatırımların sayısı ve büyüklüğü öyle arttı ki inanın açılışlarına yetişmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece şu son haftada Amasya’dan Çorum’a, Uşak’tan Kahramanmaraş’a birçok ilimizde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını yaptık. Üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye’nin en modern tesislerini illerimize kazandırdık” dedi.

(İHA)

