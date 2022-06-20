Varan Turizm Çorum’da

Varan Turizm otobüslerinin, 2+1 geniş koltukları, TV, internet, sıcak ikramları, 24 saat şehiriçi servis hizmetiyle ve güleryüzlü kadrosuyla Çorum’da en ileri hizmeti vermeye başladığı bildirildi.

Varan’ın, Gazi Caddesi, Buharaevler ve Bahabey Caddesi’nde büroları bulunuyor.

(Uğur GÖRKEM)

