Varan Turizm Çorum’da
Türkiye’de 1946 yılından beri şehirlerarası otobüs işletmeciliği hizmeti veren Varan Turizm, lüks otobüsleriyle Çorumluların da hizmetine girdi.
Güncel 20.06.2022, 19:54 20.06.2022, 19:56
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Varan Turizm otobüslerinin, 2+1 geniş koltukları, TV, internet, sıcak ikramları, 24 saat şehiriçi servis hizmetiyle ve güleryüzlü kadrosuyla Çorum’da en ileri hizmeti vermeye başladığı bildirildi.
Varan’ın, Gazi Caddesi, Buharaevler ve Bahabey Caddesi’nde büroları bulunuyor.
(Uğur GÖRKEM)
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