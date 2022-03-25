Van’da kritik Cumartesi

2.Lig Kırmızı Grupta, heyecan cumartesi günü oynanacak 31.hafta maçlarıyla devam edecek. İlk 5 mücadelesi veren Çorum FK, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Vanspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta, evinde Bodrumspor’la, son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak tüm kredisini kaybeden Çorum FK için maç bir nevi “tamam mı, devam mı?” niteliği taşıyor. Play-off potasının 5 puan gerisine düşen Çorum FK’nın, son 8 haftaya girilirken, umutlarını taze tutabilmesi için, Vanspor’u yenmesi gerekiyor.

Kritik maç öncesinde, iki takımda da hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. 7 önemli oyuncusundan yoksun olan Çorum FK’da, her şeye rağmen hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi. Çorum FK’ya göre daha iyi bir konumda olan ve 10 haftadır yenilmeyen Vanspor cephesinde de, hedef galibiyet olarak belirlendi.

54 puanlı 4.sıradaki Vanspor FK ile 48 puanlı 7.sıradaki Çorum FK arasında Van Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçı, Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak ve Vanspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta, Gürcan Hasova’nın yardımcılıklarını ise, Isparta bölgesinden Emin Barlas ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Kastamonu bölgesinden Emin Kaan Çalışkan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

