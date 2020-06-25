Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Güncel 25.06.2020, 13:42
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Van Valisi Bilmez: Can kaybımız yok
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
Vali Bilmez, "Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok." diye konuştu.
Bakan Soylu: Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor
İçişleri Bakanı Soylu depremle ilgili, Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." ifadelerini kullandı.
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