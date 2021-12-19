Vali’ye hediye

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mozaik tablosu hediye edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altınörs ile esnaf Bünyamin Güngör’ü makamında kabul etti. Vali Çiftçi, Altınörs ve Güngör ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Vali Çiftçi’ye Altınörs ve Güngör tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seramikten yapılmış resmi hediye edildi.

(Aliye ÖNCEL)

