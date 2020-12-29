Valilikten “psikoteknik değerlendirme” çağrısı
Çorum Valiliği tarafından psikoteknik değerlendirme raporlarının veri girişlerinin son kez uzatıldığı açıklandı.
Güncel 29.12.2020, 19:59
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Çorum Valiliği’nce konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, Şoförlerin Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında 31. 12. 2020 tarihine kadar tamamlanması gereken, şoförlük mesleği bakımından psikoteknik açıdan uygunluğunu gösteren psikoteknik değerlendirme raporlarının veri girişleri Koronavirüs Salgını sürecinde yaşanan güçlüklerin ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla son kez 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
(Haber Merkezi)
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