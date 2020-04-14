Valilikten minare açıklaması

Yapının minare olması, tuğladan yapılmış olması ve bu tür yapılar için deprem performans analizine yönelik herhangi bir kriterin bulunmaması sebebiyle bahse konu minareye statik açıdan deprem performans analizi yaptırmanın mümkün olmadığının dile getirildiği açıklamada, “Yapılan haberlerde var olduğu iddia edilen deprem performans raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaremiz kayıtlarında bulunmamaktadır. Konuyla ilgili herhangi bir belge ve başvurunun köy muhtarı veya müftülüğümüz tarafından da ilgili kurumlarımıza yapılmadığı anlaşılmıştır” denildi. (Haber Merkezi)