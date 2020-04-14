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Valilikten minare açıklaması

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarında Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı Köyü’nde köy camisine ait minarenin külahının şiddetli fırtınaya dayanamayıp yan tarafında bulunan evin üzerine düştüğü ve 2009 yılında söz konusu cami külahına çürük raporu verilmesine rağmen konu ile ilgilenilmediği iddialarına yer verildiği belirtilerek, haber üzerine yapılan incelemede bahse konu minarenin demir profilden yapılmış külah kısmının çürüdüğü, rüzgârdan uçarak yaklaşık 20 metre yakınındaki köy evine ve yanındaki tandırlığın çatı saçak kısmına zarar verdiği, minarenin geri kalan kısmında çatlak ve herhangi bir hasarın bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Valilikten minare açıklaması

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada bazı yayın kuruluşlarında Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı Köyü’nde köy camisine ait minarenin külahının şiddetli fırtınaya dayanamayıp yan tarafında bulunan evin üzerine düştüğü ve 2009 yılında söz konusu cami külahına çürük raporu verilmesine rağmen konu ile ilgilenilmediği iddialarına yer verildiği belirtilerek, haber üzerine yapılan incelemede bahse konu minarenin demir profilden yapılmış külah kısmının çürüdüğü, rüzgârdan uçarak yaklaşık 20 metre yakınındaki köy evine ve yanındaki tandırlığın çatı saçak kısmına zarar verdiği, minarenin geri kalan kısmında çatlak ve herhangi bir hasarın bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

14 Nisan 2020 Salı 19:47
Valilikten minare açıklaması

Yapının minare olması, tuğladan yapılmış olması ve bu tür yapılar için deprem performans analizine yönelik herhangi bir kriterin bulunmaması sebebiyle bahse konu minareye statik açıdan deprem performans analizi yaptırmanın mümkün olmadığının dile getirildiği açıklamada, “Yapılan haberlerde var olduğu iddia edilen deprem performans raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaremiz kayıtlarında bulunmamaktadır. Konuyla ilgili herhangi bir belge ve başvurunun köy muhtarı veya müftülüğümüz tarafından da ilgili kurumlarımıza yapılmadığı anlaşılmıştır” denildi. (Haber Merkezi)

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