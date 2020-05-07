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Valilik’ten mesai saati kararı

Çorum Valiliği, kamuda korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan esnek çalışma modelini vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler üzerine sona erdirdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 11:38
Valilik’ten mesai saati kararı

Çorum Valiliği, bazı kurumlardan gelen talep ve şikâyetler sonucu çalışma barışının korunması ve suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla idari izinleri yeniden değerlendirdi.
Kurum amirlerine gönderilen yeni karara göre, kamu kuruluşlarında idari izinli sayılan tüm personelin durumlarının ayrı ayrı ele alınarak çalışmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığı tespit edilen personelin görevlerine başlatılması istendi.
Bu hususta gerekli incelemenin kurum amirleri tarafından ivedilikle yapılması ve çalışma sonuçları hakkında bilgi verilmesi istendi. (Haber Merkezi)

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