Valilik’ten “İYİ Parti’ye yer ayrıldı” açıklaması 

Kadeş Barış Meydam'nda saat 10.30'da yapılan kutlama programının bir düzen ve ahenk içerisinde yapılması amacıyla, A protokol listesinde yer alan kişilere ve Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin il başkanlarına resmi davete ek olarak, 29 Ağustos 2021 tarihinde kendileri ile irtibat kurularak söz konusu törene katılım durumlarının sorulduğunun belirtildiği açıklamada, törene katılacak kişilere Valilik Protokol Listesine uygun olarak en ön sırada şeref tribününde sandalye ayrıldığı ve isimlik açıldığı vurgulandı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı'ya da tören alanında ön sırada yer ayrılarak isimlik açıldığının belirtildiği açıklamada Özsaçmacı'nın hemen yanında oturması planlan şehit ailesinin, çocuğunun Özsaçmacı'ya ait yere oturtması nedeniyle isimliğin önünün kapandığı ifade edildi.

Bekir Özsaçmacı’nın tören alanına gelişinde ismini göremeyince görevli personelin yerini göstermek istediği ancak Özsaçmacı’nın tepki göstererek alandan ayrıldığı belirtilen açıklamada CHP Milletvekili Tufan Köse ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın da tüm programa katıldığı ve onlara da yer ayrılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

(Haber Merkezi)

