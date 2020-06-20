Valilik’ten ikinci maske açıklaması

18 Haziran 2020 tarihinde yapılan ilk açıklamada korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımının önemine değinilerek, bu hususta denetimlerin artırılacağı ve yasaklara uymayan kişi ve kurumlara idari yaptırım uygulanacağının bildirildiği hatırlatılırken, ikinci açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın genelge ve talimatları doğrultusunda ve Valiliğimiz tarafından salgınla mücadele kapsamında lüzum görülen konularda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarımız ile cami, cemevi ve mescitlerde, AVM’lerde, lokanta, cafe, pastane, kahvehane, kıraathane vb. iş yerlerinde, tüm pazar (hayvan, oto, sosyete pazarları dahil) yerlerinde, market, bakkal, fırın vb. ve her türlü ticarete konu satış yerlerinde, berber ve kuaförlerde, bankalar ve PTT şubelerinde, eczaneler, kargo şirketleri ve noterlerde, ayrıca; mezarlık ziyaretlerinde, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde, parklarda, cenaze definlerinde, nikah törenlerinde, meclis toplantılarında, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile tüm işyerleri ve tüm kapalı ve toplu kullanım alanlarında maske kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Denetimler bu çerçevede yapılacak olup tüm vatandaşlarımızın maske kullanma hususuna riayet etmeleri hem şahsi hem de toplum sağlığının korunması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Bugüne kadar, salgınla mücadele konusunda kurallara ve kısıtlamalara tereddütsüz bir şekilde riayet ederek mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütmemizi sağlayan halkımızın maske kullanımı konusunda da gerekli dikkat ve özeni göstermesini ümit ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum.”