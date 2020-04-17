Valilik’ten “Evde Kal” video paylaşımı çağrısı

Çorum Valiliği’nce yapılan açıklamada, “Kendimizi sevdiklerimizi korumak ve daha güzel günlere hep beraber ulaşabilmek için yaşlı, genç, çocuk demeden hep birlikte “ Evde Kal” çağrısı yapalım. 10- 15 saniyeyi geçmeyen “Evde Kal” çağrısı videolarınızı 0 538 836 5159 numaralı Whatsaap hattımıza gönderin bizlerde sizler için Çorum Valiliği Sosyal Medya Hesaplarımızda paylaşım yapalım. Gelin hep birlikte Çorum olarak bir farkındalık yaratalım. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)