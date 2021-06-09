Valilik’ten dolandırıcılık uyarısı

Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vali Mustafa Çiftçi’nin adı kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

Yapılan duyuruda; “Son günlerde dolandırıcılar tarafından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin adı kullanılarak vatandaşlarımız telefonla aranıp solunum cihazı almak için para talep edildiği öğrenilmiştir.

Valiliğimiz tarafından vatandaşlarımızdan maddi anlamda hiçbir şekilde ve konuda yardım yada bağış gibi bir talepte bulunulmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu isteklere itibar etmemesini, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda çok dikkatli olmalarını ve gelen bu tür yardım taleplerini en kısa zamanda güvenlik güçlerimize ihbar etmelerini önemle rica ederiz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

