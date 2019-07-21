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Valilik’ten açıklama

Çorum’un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeğe bir kadının elindeki kürekle vurarak ayırmaya çalışması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Valilik’ten açıklama

Çorum’un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeğe bir kadının elindeki kürekle vurarak ayırmaya çalışması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:09
Valilik’ten açıklama

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Çorum Valiliği sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Her iki köpeğin fotoğrafının Valilik hesabından paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada çıkan Çorum ili Bayat ilçesi Çukuröz köyü Kışla mevkiinde komşusunun köpeğini kürekle döverek öldürdüğü yönünde çıkan haberle ilgili İlçe Kaymakamlığımızca gerekli araştırma ve inceleme yapılmıştır. Her iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir kırık, yara, vs. olmadığı tespit edilmiştir. Köpeğe vuran şahıs köpeklerin birbirine saldırdığını, ayırmak için vurduğunu ve sonrasında pişman olduğunu beyan etmiştir.” (İHA)

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