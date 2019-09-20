“Valilik’te yemekhane sorunu çözüldü”

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Hayati Çam, “Çorum Valiliği Ek-2 hizmet binasında hizmet veren personel binada yemekhane bulunmadığı için kışın soğuğunda yazın sıcağında öğle yemekleri için Kadeş Barış Meydanı karşısında bulunan Valilik hizmet binasında 9. Kattaki yemekhaneye yürüyerek gitmekteydi.

Basın açıklamasına kayıtsız kalmayan Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi talimatları doğrultusunda Ek-2 hizmet binası 4. katına yemekhane yapılmış, 12 Eylül 2019 tarihinde faaliyet geçmiş olup, 70’in üzerinde personel burada öğle yemeklerini yemeye başlamıştır. Yemekhanenin açılmasıyla birlikte Ek-2 hizmet binasında bulunan personelin mağduriyetleri giderilmiş, diğer yandan Kadeş meydanı karşısında 9. Katta bulunan yemekhanede sıra bekleme süresi azalmıştır. Yemekhanenin açılmasında katkılarından dolayı başta Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye ve emeği geçenlere BASK İl Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.