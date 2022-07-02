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Valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü
Çorum'da ziyaret için gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Güncel 02.07.2022, 01:06
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Yeğeni Hacı Ahmet Bekdaş'ı ziyaret etmek üzere valiliğe giden Hüseyin Mutlu'nun (70) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.
Valiliğe gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mutlu'nun cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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