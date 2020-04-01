Valilik’te COVİD19 toplantısı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tehdidine karşı yapılan çalışmalarla ilgili olarak Coronavirüs (COVİD-19) Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve ÇESOB Başkanı Recep Gür katıldı.

Salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu hatırlatılan toplantıda Coronovirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilimizde alınan tedbirler, bunların uygulanması konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması için yapılanlar ele alındı.

(Volkan SINAYUÇ)