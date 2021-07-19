Valilik ve Belediye’den ortak bayramlaşma

Ortak bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz 2021 Çarşamba saat 14.30’da protokolün katılımıyla Valilik bahçesinde gerçekleştirilecek.

Bayramlaşma törenine tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi sürecinde belki de en çok hasret kaldığımız bayramlaşma geleneğini bu bayram hemşehrilerimizle gidereceğiz. Valilik Hizmet Binası önünde gerçekleşecek bayramlaşma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

