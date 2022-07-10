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Valilik ve Belediye’den ortak bayramlaşma
Kurban Bayramı nedeniyle Valilik ve Belediye tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Güncel 10.07.2022, 16:48
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Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya Vali Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il başkanları, esnaf odalarının başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile yurttaşlar katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri kısa birer konuşma yaparak, tüm yurttaşların Kurban Bayramı’nı kutladılar.
(Taner ŞİMŞEK)
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