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“Valilik ve Belediye istemezse yapılamaz”

MHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki Çorum Belediye Başkan Adayı, İnş.Müh. Kenan Şahin, tartışma konusu olanr baz istasyonu ile ilgili olarak, “Valilik ve Belediye yaptırmayız derse o iş yapılamaz” ifadesini kullandı. Kenan Şahin şu açıklamayı yaptı:

“Valilik ve Belediye istemezse yapılamaz”

MHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki Çorum Belediye Başkan Adayı, İnş.Müh. Kenan Şahin, tartışma konusu olanr baz istasyonu ile ilgili olarak, “Valilik ve Belediye yaptırmayız derse o iş yapılamaz” ifadesini kullandı. Kenan Şahin şu açıklamayı yaptı:

14 Kasım 2019 Perşembe 21:49
“Valilik ve Belediye istemezse yapılamaz”

“Kapsama alanının sınırları net değil. Belediye kesinlikle bizi kapsamıyor diyor. Mülki idare tamamen kapsadığını iddia ediyor. Konu o kadar karışık ki Vali bey, Belediye Başkanı, Muhtar ve Çorumlular olarak toplanıyoruz ama bir çözüm bulamıyoruz.

Kanun maddeleri, yönetmelikler havada uçuyor. Hangi kanun maddesinin, hangi yönetmeliği iptal ettiği belli değil. Bu karmaşada sağlıklı bir karar almak zor görünüyor.

Bu arada ne mi oluyor? Büyük büyük şirketler para kazanmaya devam ediyor. Yasa ya da yönetmelik ne diyor, hukukçulara sormak lazım, ama biliyorum ki bir şehirde Valilik makamı ve Belediye ‘biz bunu yaptırmayız’ derse, o iş yapılamaz. Bunun onlarca çeşitli yöntemi olduğunu geçmiş yıllarda gördük.

O zaman problem ne diyeceksiniz. Problem sanırım halk olarak kapsama alanının dışında kaldık.” (Haber Merkezi)

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