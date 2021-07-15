Valilik ve Belediye halkla bayramlaşacak 

Bayramın 2. Günü 21 Temmuz Çarşamba saat 14.30’da protokolün katılımıyla gerçekleşecek olan bayramlaşma törenine tüm Çorumluları davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi sürecinde belki de en çok hasret kaldığımız bayramlaşma geleneğini bu bayram hemşehrilerimizle gidereceğiz. Valilik Hizmet Binası önünde gerçekleşecek bayramlaşma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

