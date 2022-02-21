Valilik personeline veda
Çorum Valiliği’nde yıllardır şoförlük yapan Önder Yıldırım emekliye ayrıldı.
Güncel 21.02.2022, 19:55
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Valilik Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde yıllardır Vali yardımcılarına hizmet veren Önder Yıldırım geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı. Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulunan Önder Yıldırım için Valilik çalışanları tarafından ise bir veda yemeği düzenlendi.
Vali Çiftçi ve Valilik personelleri Önder Yıldırım’a emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk temennisini dile getirdi. Yemeğin ardından Yıldırım’a veda hediyeleri de iletildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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