Valilik önünde konser
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çevrimiçi Konser düzenlendi.
Güncel 17.07.2020, 19:18
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koroyla Valilik bahçesinde 'Çevrimiçi Konser' düzenledi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2020 gecesi canlı olarak yayınlanan çevrimiçi konser, vatandaşlar tarafından da canlı olarak takip edildi.
(Haber Merkezi)
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