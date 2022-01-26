“Valilik kriz yönetiminde sınıfta kaldı”

Kastamonu, Afyonkarahisar, Bingöl, Denizli, Tunceli, Kütahya ve Elazığ’da 24 Ocak 2022 tarihinde 1 gün, Yozgat, İstanbul, Bilecik, Bursa, Sivas, Kırıkkale illerinde 24 – 25 Ocak 2022 tarihinde 2 gün, Kastamonu, Kırşehir ilinde 24-25-26 Ocak 2022 tarihinde 3 gün, Niğde ilinde 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde 5 gün süreyle Valiliklerce malul, engelli ve hamile memurlara idari izin verildiğini belirten Çam, “Çorum Valiliği kriz yönetiminde sınıfta kalmıştır. Malul, engelli ve hamile memurları mağdur etmiştir.

Buradan sendika olarak soruyoruz, bütün iller hamile, engelli ve malül memurlara idari izin verirken ilimizde 15 -20 santimetre kar kalınlığı varken neden idari izin verilmemekte, bunu anlamıyoruz, birileri görevini yapmadığı açıktır. Sayın Valimizin gerekeni yapmasını bekliyoruz. Engelli, hamile ve malül memurların düşüp mağdur olmasından görevini yapmayan idarecilerin sorumlu olacağını özellikle belirtiliyoruz. Bu gibi hususlar kurum amirlerinin inisiyatifine bırakılamaz, bu eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bir kurum müdürü engelli, hamile ve malüllere izin verirken, bir diğerinin vermemesi hukuka da aykırıdır, ayrımcılıktır, sorumluluktan kaçmaktır, sorumluluğu kurum amirlerine yıkmaktır. Bu yanlıştan dönülmesini yetkililerin harekete geçmesini sendika olarak bekliyoruz konunun takipçisi olacağız.” (Haber Merkezi)

