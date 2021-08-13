Valilik, koronavirüs denetimini sıklaştırdı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Son dönemde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonucu Çorum Valiliği İl Salgın Denetim ekipleri de harekete geçerek denetim faaliyetlerini artırdı.

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre Çorum’da 6-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında merkez ve ilçelerinde 31 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 2 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 29 ihbar mahalle denetim ekiplerince bildirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Yine Çorum merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekipleri tarafından 13 bin 860 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 4 bin 780 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenirken, gerekli uyarılar yapıldı ve izolasyon kurallarına uymayan 4 kişi hakkında tutanak tutuldu. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 10 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 13 Ağustos 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kimsenin olmadığı dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

