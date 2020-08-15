Valilik, karantinadaki yerleşim yerlerini paylaştı

Valilik, Çorum’da karantina altında bulunan yerleşim yerleriyle ilgili güncel bilgiyi paylaştı.

Valiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yerlerinin Alaca İsmailli Köyü, Uğurludağ Küçükerikli Köyü(1 hane), Kargı Gökçedoğan Köyü ve Dodurga merkezde bir işyeri olduğu bildirildi.