Valilik, karantinadaki yerleşim yerlerini paylaştı

Valilik, Çorum’da karantina altında bulunan yerleşim yerleriyle ilgili güncel bilgiyi paylaştı

Güncel 15.08.2020, 17:01
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Valilik, karantinadaki yerleşim yerlerini paylaştı

Valilik, Çorum’da karantina altında bulunan yerleşim yerleriyle ilgili güncel bilgiyi paylaştı.

Valiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yerlerinin Alaca İsmailli Köyü, Uğurludağ Küçükerikli Köyü(1 hane), Kargı Gökçedoğan Köyü ve Dodurga merkezde bir işyeri olduğu bildirildi. 

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