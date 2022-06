Valilik çalışanlarının promosyonu artırıldı

Çorum Valiliği ile İş Bankası arasında 18 Şubat 2021 tarihinde yapılan protokolün 3 yıllık maaş ve diğer ücret ödemelerinin karşılığında her bir personele 3 bin 876 TL olarak promosyon ödemesi yapıldığını hatırlatan Hayati Çam, son dönemde yaşanan aşırı ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve fiyat artışları sonrasında kamu personeline yapılan ücret iyileştirme ve maaş artışı olduğunu ve Türkiye İş Bankası tarafından Valilik personeline bir yıl önce ödenen promosyon bedelinin de artmasına ilişkin taleplerinin Çorum Valiliği’ne iki kez yazılı olarak iletildiğini hatırlattı.

Israrlı talepler sonrasında Valilik makamının geçtiğimiz günlerde geçen yıl yapılan protokolün iptaline ve yeniden ihale yapılmasına karar verdiğini belirten Hayati Çam, yeni ihale ile Türkiye Halk Bankası’yla 5 yıllık maaş ve diğer ücret ödemelerinin her bir personele tek seferde 18 bin 300 TL promosyon ücreti ödenmesi konusunda yeni protokolün imza altına alındığını söyledi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Hayati Çam; “Bugün söz konusu protokole istinaden söz verilen tutar Valilik Personelinin hesabına yatırılmış, ekonomik krizin her kesimi etkilediği bu günlerde Çorum Valiliği Personelinin yüzü bir nebze olsun gülmüştür. Emeklilerde banka promosyonlarında daha yüksek veren banka olması halinde diğer bankaya kolaylıkla geçmekte sadece kaldığı ay kadar ücretinin üzerini bankaya iade etmektedir. Fazla alınan promosyon ödemesi ile ilgili Çorum Valiliğinin yargı yoluna gitmesini ayrıca beklemekteyiz. Konunun takipçisi olacağız.

Promosyonla ilgili yapılan çalışmada BASK ile birlikte Şehit Gazi Sen tarafından Büro Memur Sen ve Türk Büro Sen den destek istenmesine rağmen destek verilmediği gibi Türk Büro Sen den gerçek dışı kazanımı maniple edici istifaları önlemek için üyelerine mesaj atmıştır. Atılan mesaja en güzel yanıtı üyeleri tarafından istifa formları ile verilmektedir. Şunu iyi biliyoruz sizler sendikacılık değil, siyaset yapmaktasınız. BASK kim iktidar olursa olsun çizgisini asla değiştirmeyecektir. BASK ve Bağımsız Büro Sen ile kazanan, her zaman olduğu gibi yine kamu personeli olmuştur” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)