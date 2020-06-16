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Valiliğin fotoğraf etkinliği sürüyor

Çorum Valiliği’nin fotoğraflarla Çorum’u tanıtım etkinliği devam ediyor.

Güncel 16.06.2020, 19:22
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Valiliğin fotoğraf etkinliği sürüyor

Valiliğin konuya ilişkin mesajında şöyle denildi:

“Dünyanın merkezi, kadim şehrimiz, barışın, medeniyetin başkenti, sanayisiyle, tarihiyle ve insanıyla ülkemizin parlayan yıldızı Çorum’un sadece tarihi ve turizm yerleri ile ilgili resimleri istiyoruz sizlerden.

Adınızı, soyadınızı ve resmin nereye ait olduğunu yazarak en fazla kişi başına 3 resim göndererek Valiliğimizin yeni WhatsApp hattı 0 533 798 60 19 numaralı telefona ulaştırın. Bizler de Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarımızda sizler adına paylaşalım.”

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