Vali’den uyarı: "Oranlar hala yüksek, rehavete kapılmayın"

Vali Mustafa Çiftçi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi’nin açılışında koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını değerlendiren Çiftçi, ilimizin 100 bin kişide görülen vaka sayısı oranı 100 binde 69.88’e gerilediğini ancak bu oranın Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıklamış olduğu vaka haritasına göre, ilimizde vaka sayısı 100 binde 69.88'e geriledi. Fakat ülkemizde oran 57.88. Buradan anlamamız gereken, ilimizde vaka oranları hala yüksek. Dolayısıyla tedbirlere dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Rehavete kapılmamalıyız. Dikkatli ve duyarlı olarak bu hastalıktan hep beraber kurtulmayı canı gönülden istiyorum” dedi.

