Vali’den tayini çıkan kaymakamlara plaket

Kaymakam Vekilliği görevlerini tamamlayan Dodurga Kaymakam Vekili Abdülkadir Işık, Laçin Kaymakam Vekili Emine Karataş, Boğazkale Kaymakam Vekili Ali Cemal Altınöz ve Ortaköy Kaymakam Vekili Zeynep Acar Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaymakam vekilleri Işık, Karataş, Altınöz ve Acar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali çiftçi ziyaret anısına birer plaket verdi. Kaymakam Vekilleri de Vali Çiftçi’ye nazik davranışı için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)