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Vali’den rekorda emeği geçenlere başarı belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği Türkiye ve 11 Kasım günü gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında ilimizin Endonezya’ya ait olan 1 saat içerisinde en fazla fidan dikme dünya rekorunun kırılmasında emeği geçenlere başarı belgesi verdi.

Vali’den rekorda emeği geçenlere başarı belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği Türkiye ve 11 Kasım günü gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında ilimizin Endonezya’ya ait olan 1 saat içerisinde en fazla fidan dikme dünya rekorunun kırılmasında emeği geçenlere başarı belgesi verdi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 22:40
Vali’den rekorda emeği geçenlere başarı belgesi

Endonezya’ya ait “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunun kırılması için Çorum’da Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin gözetiminden deneme yapılmıştı. Yapılan ağaç dikme denemesi sonucunda Çorum’un Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında “1 saatte en fazla fidan dikme” rekorunu ülkemiz adına tescil ettirmişti.

Çorum Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çorum’un Guinness Rekorlar Kitabı’na adını altın harflerle yazdırdığını açıkladı. Endonezya’ya ait olan 1 saatte kişi sınırlaması olmaksızın en fazla fidan dikme rekorunun 3 bin kişinin katılımı ve 303 bin 150 fidan dikimi ile ülkemiz adına tescil ettirildiğinin belirtildiği açıklamada kırılan dünya rekorunda Çorum’un tek yürek, tek bilek olduğunu ve rekor denemesinden başarıyla çıktığı ifade edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de 11 Kasım 2019 günü tek bir alanda 303 bin 150 adet fidan dikimi ile ilimizin adının Guinness Rekorlar Kitabı’na yazılmasında emeği geçenlere başarı belgelerini dağıttı. Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki törende Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Murat Çağrı Erdinç, Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık ile başarıda emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşların yöneticileri yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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