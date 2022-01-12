Vali’den Kur’an kurslarına ziyaret 

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Müftülüğe bağlı Şehit Ali Karslı 4-6 Yaş Kur’an Kursu’na ziyarette bulundu.

Vali Çiftçi, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz Camii yanında bulunan ve Müftülüğe bağlı Şehit Ali Karslı 4-6 Yaş Kur’an kursunda minik öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çiftçi, onlarla keyifli zaman geçirirken ziyarette İl Müftüsü Muharrem Biçer de hazır bulundu.

Vali Çiftçi ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Bugün, İl Müftülüğümüze bağlı Şehit Ali Karslı 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımızın güzel ve isabetli hizmetlerinden biri olan 4-6 Yaş Kur’an kurslarında, çocuklarımıza gayet kaliteli bir eğitim veriliyor, Allah ve Peygamber sevgisi küçük yaşta aşılanıyor. Bugün şahit olduğum tablo, geleceğimiz adına beni oldukça umutlandırdı, mutlu etti. Diyanetimize şükranlarımızı sunarız.”

Vali Çiftçi ayrıca Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur'an Kursu’nu da ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

