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Vali Yardımcısı Yüksel'den Başkan Şahiner'e ziyaret

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş ve Refik Kaymakam Muhammed Kurt, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.

Güncel 21.10.2020, 19:43
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Vali Yardımcısı Yüksel'den Başkan Şahiner'e ziyaret

Başkanız Şahiner, Vali Yardımcısı Recep Yüksel'e pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, ilçede yapılan tüm çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı.

(Haber Merkezi)

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