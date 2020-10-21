Vali Yardımcısı Yüksel'den Başkan Şahiner'e ziyaret
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş ve Refik Kaymakam Muhammed Kurt, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.
Güncel 21.10.2020, 19:43
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Başkanız Şahiner, Vali Yardımcısı Recep Yüksel'e pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, ilçede yapılan tüm çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı.
(Haber Merkezi)
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