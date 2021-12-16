Vali ve Başkan’dan Erkan Makina’ya taziye ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve bazı Oda yöneticileri, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan ve Hakan Erkan'ın babaları, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ile Atıf Aktop'un kayınpederi Recep Erkan’ın vefatı nedeniyle, Erkan Makina’ya taziye ziyaretinde bulundular. (Haber Merkezi)

