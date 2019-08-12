Vali ve başkan sürücülerin bayramını kutladı

Kurban Bayramı kapsamında Ankara ve Samsun yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Çiftçi, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Özellikle sürücülerden hız sınırlarına uymalarını isteyen Vali Çiftçi, sürücülerden yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini istedi.

"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında da açıklama da bulunan Vali Çiftçi, sürücülere leblebi ikram etti.