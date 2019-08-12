Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99405
ALTIN
265.279
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6055
EURO
6.1516

Vali ve başkan sürücülerin bayramını kutladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sürücülerin bayramını kutladı. 

Vali ve başkan sürücülerin bayramını kutladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sürücülerin bayramını kutladı. 

12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:21
Vali ve başkan sürücülerin bayramını kutladı

Kurban Bayramı kapsamında Ankara ve Samsun yolu üzerindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Çiftçi, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu. 
Özellikle sürücülerden hız sınırlarına uymalarını isteyen Vali Çiftçi, sürücülerden yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini istedi. 
"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında da açıklama da bulunan Vali Çiftçi, sürücülere leblebi ikram etti. 

(İHA)

İlgili Haberler
Vali Çiftçi'den huzurevi ziyareti
Vali Çiftçi'den huzurevi ziyareti
“Bayramda kurallara harfiyen uyalım”
“Bayramda kurallara harfiyen uyalım”
“Bayramlar paylaştıkça anlam kazanır”
“Bayramlar paylaştıkça anlam kazanır”
Ahçılar sokaklara asfalt
Ahçılar sokaklara asfalt
Kurbanlık koyun sahiplerini peşinden koşturdu
Kurbanlık koyun sahiplerini peşinden koşturdu
5'inci kattan düşen Emin Yasir, yaralandı
5'inci kattan düşen Emin Yasir, yaralandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim