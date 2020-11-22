Vali ve Başkan, Morsümbül köylüleriyle birararaya geldi

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve diğer yetkililer ile birlikte merkeze bağlı Morsümbül Köyü’nü ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleşen ve vatandaşlarca kolonya ile karşılanan Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra köy muhtarı, Morsümbül Köyü Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Protokol üyeleri ayrıca köyde bulunan Halil İbrahim Türbesi’ni ziyaret ederek dua okudu.

(Haber Merkezi)