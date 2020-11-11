Vali ve Başkan gazileri ağırladı

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Gazi Bekir Ahıska ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu ile birlikte Vali Çiftçi ile Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Gül ziyaretlerde Cumhuriyetin 97. Yıl kutlamaları kapsamında Devlet Tiyatro Salonu’nda gazilere verilen hediyeler nedeni ile Vali Çiftçi ve Başkan Aşğın’a teşekkür ettiler.

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın da nazik ziyaretleri için heyete teşekkür etti.

(Haber Merkezi)