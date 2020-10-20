Vali uyardı: “Vaka sayılarında artış var”

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzuoğlu ile birlikte Çorum-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçları inceledi.

Sürücüleri maske ve emniyet kemeri kullanımı konusunda denetleyen Çiftçi, ayrıca yolculara da seyahat esnasında uyulması gereken kuralları içeren broşürlerden dağıttı.

“KURALLARA UYARSAK ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ”

Çiftçi, denetimin ardından gazetecilere, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulmasıyla salgının üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Çorum'da 7 gün boyunca denetimlerin süreceğini belirten Çiftçi, "40 personelden oluşan 20 ekip ile şehrin muhtelif yerlerinde servis araçlarına yönelik denetim yapılıyor. Denetimlerde şoförlerin HES kodu, araç içerisinde yolcuların hep aynı koltuğu kullanması, fiziki mesafe, maske kullanımı gibi konular denetleniyor. Bütün denetimlerin tek bir gayesi var, o da; vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşamalarını temin etmek." dedi.

VALİ ÇİFTÇİ RAKAMLARI AÇIKLAMADI

Çiftçi, gazetecilerin kentteki vaka sayılarına ilişkin sorusuna ise "İlimizin durumunu rakam vermeden ifade etmem gerekiyor çünkü Sağlık Bakanlığımız zaten günlük olarak Türkiye çapında sayıları açıklıyor. Bunları biz de günlük bakanlığa bildiriyoruz. Eylül ayının ikinci yarısında ilimizde yatan hasta, evde izolasyona alınan ve vefat sayılarında düşüş vardı ancak son 15 gün içinde tüm Türkiye'de olduğu gibi bu oranlarda yükseliş var. İnşallah denetimleri sıkılaştırmak suretiyle virüsü kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde yanıt verdi.