Vali Şahin’den Balcı’ya kutlama

Altındağ Belediye Başkanı Çorumlu Doç. Dr. Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Ankara Valisi Vasip Şahin’e, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalar ve hazırlık aşamasında olan projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Asım Balcı, Vali Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, ilçeye yönelik istek ve talepleri de iletti.

Altındağ’ın Türkiye’nin ve Ankara’nın kalbi olduğunu ifade eden Başkan Balcı, “Ankara’nın kalbi Altındağ’la ilgili projelerimizi Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin’le paylaştık. Ayrıca Altındağ için gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilgili Sayın Valimizden de destek istedik. Kendisiyle ilçemize yönelik hangi sorunumuzu paylaşsak bugüne kadar yardımcı ve takipçisi oldu. Bundan sonra da Altındağımıza vereceği desteklere inancımız tam. Ben tüm Altındağlılar adına Sayın Valimiz Vasip Şahin’e teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)