Vali Mustafa Masatlı’dan ilk atama
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı.
Güncel 09.07.2020, 17:30
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Valiler kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Çorumlu hemşehrimiz Vali Mustafa Masatlı’nın göreve başlamasının ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.
Merzifon’da başarılı işler yapan Baş, yeni görevine başladı.
(İHA)
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