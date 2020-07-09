Vali Mustafa Masatlı’dan ilk atama

Valiler kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanan Çorumlu hemşehrimiz Vali Mustafa Masatlı’nın göreve başlamasının ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Terörle Mücadele ve Asayiş Amiri olarak görev yapan Komiser Muhammet Baş, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

Merzifon’da başarılı işler yapan Baş, yeni görevine başladı.

(İHA)