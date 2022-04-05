Vali Mustafa Çiftçi’den Avukatlar Günü mesajı

Vali Çiftçi yayınladığı mesajda etkin, hızlı ve adil bir yargı işleyişinin adalete duyulan güveni artıran vatandaş-devlet ilişkisini de güçlendiren en önemli unsurlardan olduğunu dile getirdi.

Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatların günlerini kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dileyen Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi: “Avukatlarımız; hukuki sorunların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasında, hukuk devletinin işlerliğinin sağlanmasında, mülkün temeli olan adaletin uygulanmasında hayati bir önem ve değere sahiptir. Hukukun üstünlüğünde etkin rol oynayan, her türlü koşulda ve ortamda, onurlu ve saygın mesleklerini yürüten tüm avukatlarımızın gününü kutluyorum”

(Bülent USLU)