Vali Mustafa Çiftçi’den Abdalata’ya ziyaret

Vali Çiftçi, Abdalata köyünde Şehit Erdal Tekeci Cami’nin açılış programına ve Abdalata Köyü Muhtarı Ömer Arlı’nın oğlu Samet’in geçirmiş olduğu tedavi sonrası sağlığına kavuşması nedeniyle düzenlediği mevlit yemeğine katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, köyde incelemeler yaparak sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Çiftçi oyuncak hediye etti.

Çiftçi, tarihi Abdalata Camii’nde ve çevresinde yapılan restorasyon çalışmalarının hayırlı olmasını dilerken, Samet Arlı’ya da geçmiş olsun temennilerini iletti.

Programa; kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

(Haber Merkezi)

