Vali Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılını kutladı

Kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının en önemli unsurlarından birisinin de öğretim olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Müreffeh milletler arasında yer almanın, ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın birinci şartı evlatlarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesidir” dedi.

Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetiştirilmesi için bütün imkânlarla hep birlikte gayret göstereceklerini belirten Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Evlatlarımıza siz rehberlik edecek, olmasını istediğimiz yarınları inşa etmeleri için sizler onlara yardımcı olacaksınız. Çocuklarımıza bilgiyi aktarmakla birlikte bilgiye ulaşmanın ve onu paylaşmanın yollarını da göstereceğinizden, çağın gereklerine uygun, özgüveni tam, hedefini bilen şahsiyetler olarak yetiştireceğinizden eminim. Bu meşakkatli ve kutsal görevinizde sizlere başarılar diliyorum.

Eğitimin ailede başladığı gerçeğinden hareketle çocuklarımıza en iyi model siz olacaksınız. Sabırla ve fedakârlıkla büyüttüğünüz çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle iş birliği içinde onların en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Çocuklarımızın ilk öğretmeni olarak onlara vereceğiniz güvenle içindeki kahramanı ortaya çıkaracak ve başarıya ulaşmalarını sağlayacaksınız.

Siz ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşıyacaksınız. Kendinize, ailenize ve milletimize karşı sorumluluklarınızı bilen evlatlar olacaksınız. İnanıyorum ki devletimizi bugün bulunduğu konumdan daha ileri seviyelere taşımak için çok çaba sarf edecek, ülkemizin ufuklarını aydınlatan birer güneş olarak doğacaksınız. Eğitim hayatınızda ayrı ayrı her birinize üstün başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim öğretim yılının, eğitim hayatına başlayan sevgili çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza hayırlı olmasını niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

