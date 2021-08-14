Vali Mustafa Çiftçi Sinop'a görevlendirildi

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Türkeli ilçesinde görevlendirildi.

Vali Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından Sinop/Türkeli İlçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirildim. Yarın sabah inşaAllah ilçeyle karayolu bağlantısı kesildiği için gemiyle Türkeli’ye hareket edeceğim. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun, beterinden saklasın. ”dedi.(Yusuf ÇINAR)