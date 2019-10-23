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Vali Mustafa Çiftçi, Sanayi Sitesi’ndeki firmaları gezdi

Vali Mustafa Çiftçi, esnaf ziyaretleri kapsamında Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan firmaları ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Sanayi Sitesi’ndeki firmaları gezdi

Vali Mustafa Çiftçi, esnaf ziyaretleri kapsamında Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan firmaları ziyaret etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:44
Vali Mustafa Çiftçi, Sanayi Sitesi’ndeki firmaları gezdi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız’ın da eşlik ettiği ziyaret kapsamındı Vali Çiftçi, komple un ve yem fabrikaları ve ekipmanları imalatı yapan Akıllı Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. ziyaret ederek işyerinde incelemelerde bulundu.

Sonrasında temperli cam ve ayna imalatı yapan Özaydın Cam ve İnşaat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şirketi’ni de ziyaret eden Vali Çiftçi, Avrasya Çelik Hortum Makine, Şenöz Traktör, SMS Hidrolik ve Arda Kozmetik ve Kimya’da yetkililerden bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

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